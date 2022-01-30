مال وأعمال

الأرجنتين تتوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 44.5…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

وكالات – أبرمت الأرجنتين اتفاقا مبدأيا مع صندوق النقد الدولي بشأن صفقة جديدة بقيمة 44.5 مليار دولار؛ في تقدم كبير للمحادثات المتوترة لإعادة هيكلة القروض التي لا تستطيع البلاد سدادها.

predco_adv_2021

وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز في خطاب للشعب: “كان لدينا ديون غير مستحقة الدفع، مما تركنا بلا حاضر ومستقبل، والآن لدينا اتفاق معقول سيسمح لنا بالنمو والوفاء بالتزاماتنا من خلال النمو”.

Edita2021

وأضاف فرنانديز أن الاتفاقية لن تحد من الخطط الاقتصادية أو الإنفاق في الأرجنتين.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن موظفيه توصلوا إلى “تفاهم” مع الحكومة في الأرجنتين بشأن السياسات الرئيسية التي ستدعم الاتفاق النهائي، بما في ذلك المسار نحو ضبط أوضاع المالية العامة، والذي كان نقطة شائكة رئيسية في المحادثات.

FNG2021

وقال لويس كوبيدو، رئيس بعثة صندوق النقد بالأرجنتين، في بيان: “توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات الأرجنتينية إلى تفاهم بشأن السياسات الرئيسية كجزء من مناقشاتهم الجارية لبرنامج يدعمه صندوق النقد الدولي”.

وقال صندوق النقد الدولي إن الصفقة ستسمح بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا وستحمي البرامج الاجتماعية المستهدفة، بينما سيتم تخفيض دعم الطاقة “بطريقة تدريجية”.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن الجانبين سيواصلان عملهما في الأسابيع المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرجنتين تتوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 44.5… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا