في استطلاع دوت الخليج.. معدل البطالة: 64% استقرارا.. 21% تراجعا..…

فريق دوت الخليج _ يتوقع 64% من المشاركين في استطلاع دوت الخليج، استقرار معدلات البطالة خلال العام الجديد حول مستوياتها الراهنة، فيما رجح 21% من المشاركين تراجعها، وتوقع 14% زيادتها، وامتنع مشارك واحد عن التصويت بنسبة تمثل 1%.

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جدير بالذكر أن نحو 40.9% من المشاركين في استطلاع عام 2021، والذي صدر في ختام شهر يناير الماضي، رجحوا استقرار معدلات البطالة، مقابل 35.5% توقعوا تراجعها، بينما رأى 22.7% زيادة في معدلات البطالة، فيما امتنع مشارك واحد عن التصويت حينها.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث للعام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 7.5% من إجمالي قوة العمل، مقابل 7.3% فى الربع الثاني من العام نفسه، مرجعًا ذلك إلى تدفق الخريجين الجدد خلال شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2021 إلى سوق العمل، حيث أدى إلى زيادة المتعطلين نتيجة زيادة قوة العمل.

وتهدف وزارة القوى العاملة إلى تبني خطة لخفض معدلات البطالة إلى 7.3% وتوفير فرص عمل للشباب خلال العام الجاري، بحسب بيان صحفي للوزارة.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أكد أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجديد، تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية وتوفير فرص تدريبية مناسبة لذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، وأيضًا العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين إنتاجية المشروعات والعمالة الموسمية، مما يسهم في خفض معدلات البطالة إلى 7.3% من قوة العمل.

وتستهدف الوزارة في العام الجديد إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصرية بهدف تجميع البيانات والمعلومات وتحليلها والعمل من خلال نتائجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لدعم متخذي القرار في الوقوف على واقع سوق العمل الحالية وتحديد الرؤى المستقبلية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن ممثلي الوزارات المختصة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.