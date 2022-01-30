في استطلاع دوت الخليج.. الإنفاق الاستهلاكي: 59% زيادة.. 21%…

فريق دوت الخليج _ رجح 59% من المشاركين في استطلاع دوت الخليج، بواقع 59 صوتًا، زيادة الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين خلال عام 2022، فيما توقع 20% بواقع 20 صوتًا استقرار المعدلات الحالية، في حين توقع 21% بعدد 21 صوتًا احتمالية لتراجع معدل الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الجديد.

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وشهد قطاع الاستهلاك في مصر صمودًا أثناء جائحة كورونا، وفي أغسطس الماضي أكدت وكالة «فيتش» في تقرير لها على الأداء القوي للقطاع الاستهلاكي في مصر، وأرجعت ذلك إلى بعض السياسات الحكومية المنفذة، والمتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تدفق تحويلات العاملين في الخارج، والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.

وأكد أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء المصري، في تصريحات سابقة، أن أداء القطاع الاستهلاكي كان قويًّا بعد الجائحة، إذ زاد إنفاق الأسر المصرية بنسبة 15% خلال 2021، مقارنة بما كان عليه في عام 2019 قبل جائحة فيروس كورونا، وتوقع أن يزيد هذا المعدل إلى 21% في عام 2022 مقارنة بما كان عليه في عام 2019.

وكشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن أن متوسط الاستهلاك الفعلي على مجموعة الطعام والشراب خلال العام المالي 2019- 2020 (آخر بيانات متاحة) بلغ 31.1% من إجمالي الإنفاق الكلي السنوي للأسرة مقابل 35% عام 2017- 2018.

وتصدرت اللحوم القائمة حيث وصلت نسبة استهلاك اللحوم من إجمالي الاستهلاك على الطعام والشراب إلى 26.1%، مقابل 26.4% عام 2017- 2018، وهي أعلى نسبة استهلاك في هذه المجموعة، وفي المرتبة الثانية الخضروات التي وصلت نسبة استهلاكها إلى 16.2% في عام 2019-2020، ويليها الحبوب والخبز 13.7% ونسبة استهلاك الألبان والجبن والبيض 13%.

وتستحوذ مجموعة الطعام والشراب على أكبر نسبة إنفاق للأسر بلغت 29.9% للأسر صغيرة العدد من 1 إلى 2 فرد، وإلى 31.8% للأسر من 5 إلى 6 أفراد، ثم تزايدت إلى 37% للأسر 9 أفراد فأكثر، بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وفي استطلاع دوت الخليج للعام الماضي، الصادر في يناير 2021، رجح 48.2% من المشاركين زيادة الإنفاق الاستهلاكي، ورأى 30.9% استقرار معدلاته، في حين توقع 20.9% اتجاهه نحو التراجع.