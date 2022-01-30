في استطلاع دوت الخليج.. تباين الرؤى حول مستقبل ميزان المدفوعات

فريق دوت الخليج _ توقع 45% من المشاركين في استطلاع جريدة «دوت الخليج» لعام 2022 حدوث عجز في أداء ميزان المدفوعات، بينما توقع 34 صوتًا حدوث استقرار، ويرى 20 مشاركًا إمكانية تحقيق فائض خلال العام الجاري، فيما امتنع عن التصويت 1% فقط.

وأكد البنك المركزي المصري المصري مؤخرًا، نجاح الاقتصاد المصري في التعافي السريع من الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ليحقق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًّا بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2020 – 2021، مقابل عجز بلغ 8.6 مليارات دولار خلال العام المالي السابق له 2019 /2020.

ويعود فائض ميزان المدفوعات إلى تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بنحو 23.4 مليار دولار مقابل 5.4 مليارات دولار في فترة المقارنة ذاتها، نتيجة للتحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية.

وارتفع عجز حساب المعاملات الجارية العام المالي 2020/2021، إلى نحو 18.4 مليار دولار مقابل 11.2 مليار دولار في العام المالي السابق له، نتيجة للهبوط الملحوظ في الإيرادات السياحية تأثرًا بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية على خلفية تداعيات جائحة كورونا.

وساهمت عدة عوامل في زيادة عجز حساب المعاملات الجارية أبرزها تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 42.9% ليقتصر على 5.1 مليارات دولار مقابل نحو 9 مليارات دولار كنتيجة لتراجع الإيرادات السياحية بمعدل 50.7% لتقتصر على 4.9 مليارات دولار في العام المالي الماضي مقابل 9.9 مليارات دولار في العام المالي السابق عليه.

وتراجعت متحصلات النقل بمعدل 4.5% لتسجل 7.5 مليارات دولار مقابل 7.9 مليارات دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرًا بالجائحة، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 16.7% في 2020 – 2021 ليسجل 42.1 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار العام المالي 2019/2020 نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.

وفي استطلاع «دوت الخليج» للعام الماضي تباينت آراء المشاركين حول أداء ميزان المدفوعات، إذ توقع 53 مشاركًا بلغت نسبتهم 48.19% من المشاركين حدوث عجز، وبفارق طفيف رجح 51 صوتًا يمثلون 46.36% من المشاركين استقرار أداء ميزان المدفوعات، فيما رأى 6 من المشاركين في الاستطلاع أن ميزان المدفوعات سيسجل فائضًا بنهاية عام 2021.