في استطلاع دوت الخليج.. 52%: الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل أعلى…

فريق دوت الخليج _ رأى 52 صوتًا من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «دوت الخليج» أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سيسجل أعلى من 5 مليارات دولار خلال العام الجاري.

فيما توقع 27 صوتًا أن يصل إلى أعلى من 7 مليارات دولار، بينما رجح 20 صوتًا أن تزيد القيمة على 6 مليارات دولار، وتوقع مشارك واحد أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أقل من 5 مليارات دولار.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نشر تقريرًا في نهاية نوفمبر الماضي سلط الضوء على جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية بإجماع المؤسسات الدولية والتوقعات المتفائلة باستمرار زيادتها خلال السنوات المقبلة، بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي يستمر في حصد ثماره رغم تداعيات أزمة كورونا.

وأظهر التقرير أن مصر ضمن أفضل وجهات العالم جذبًا للاستثمارات الأجنبية وتصدرت قائمة الدول الإفريقية خلال عام 2020، حيث استحوذت على نحو 15% من جملة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للقارة الإفريقية بقيمة 5.9 مليارات دولار، وذلك وفقًا للأونكتاد.

وأشار التقرير إلى مكانة مصر في مؤشر راند ميرشانت، مبينًا أنها تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية، لتستمر بذلك في صدارة قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمارات بالمؤشر منذ عام 2017.

وأوضح التقرير، أنه خلال عام 2020/2021، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.3%، وبلغ صافي الاستثمارات 5.2 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري المصري.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2% خلال 2021/2022، و2.5% خلال 2022/2023، و2.9% خلال 2023/2024، و3% خلال 2024/2025.

كما توقع الصندوق أن يسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.6 مليارات دولار عام 2021/2022، و11.7 مليار دولار عام 2022/2023، و14.9 مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025.

وفي سياق متصل، توقع البنك الدولي أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.7% عام 2021/2022، و1.9% عام 2022/2023.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري المصري تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في العام الماضي 2020-2021، في ضوء تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي كنتيجة طبيعية لمخاوف المستثمرين الناجمة عن استمرار أزمة كورونا عالميًّا.

وفي استطلاع للرأي أجرته جريدة «دوت الخليج» للعام الماضي توقع 52 مشاركًا ونسبتهم 47.28% أن يقل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2021، عن 7 مليارات دولار، مقابل 39 صوتًا يرون أنه سيزيد على 7 مليارات بما لا يصل إلى 8 مليارات دولار، ورجح 18 مشاركًا في الاستطلاع أن يتجاوز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 8 مليارات دولار، فيما امتنع مشارك وحيد عن التصويت.