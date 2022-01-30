في استطلاع دوت الخليج.. 46%: استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا…

فريق دوت الخليج _ رأى 46% من المشاركين في استطلاع دوت الخليج لعام 2022، استمرار تأثير التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا على السوق المحلية لأكثر من عام بواقع 46 صوتًا، فيما توقع 35% استمرارها أقل من عام بواقع 35 صوتًا، بينما رجح 11% استمرارها لأكثر من عامين، بواقع 11 صوتًا، فيما يرى 7% استمرارها لأكثر من 3 أعوام، بواقع 7 أصوات.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد أكد أن العالم يعيش في اضطراب بسبب كورونا، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بسببه، مضيفًا أن ارتفاع الأسعار في الخارج يؤثر بالسلب على أسعار المواد الغذائية في مصر.

وأوضح أن مصر خسرت 400 مليار جنيه خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات كورونا على الصحة والتعليم، منوهًا إلى أن تطبيق مصر للإصلاح الاقتصادي ساعد فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أصبح بما تحقق من مكتسبات إصلاحية، أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، خاصة أزمة جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العديد من الاقتصادات العالمية وأثرت سلبيًّا على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة والسلع الاستراتيجية والمواد البترولية دوليًّا.

وأوضح معيط، أن المواطنين في مصر لم يشعروا بتوابع هذه التداعيات العالمية، ولم تشهد الأسواق نقصًا فى السلع والخدمات خلال الجائحة، مثلما حدث في العديد من الدول.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نشر تقريرًا يسلط الضوء على نجاح مصر في تأمين مخزون السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق، برغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار التقرير إلى نجاح مصر في تأمين تعاقدات السلع الاستراتيجية خلال الأزمة، مستعرضًا تعاقدات أهم السلع في الفترة من مارس 2020 حتى يوليو 2021، وذلك بإجمالي قيمة تعاقدات بلغت 52.5 مليار جنيه.