نيفين جامع: 24 جهة ساهمت في إعداد قانون المشروعات الصغيرة

إسلام فضل _ قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز عمل مع 24 وزارة وجهة لتدشين قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأسهم البنك المركزي المصري المصري.

واضافت جامع خلال كلمتها بورشة عمل للاعلام التنموي “قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (152 لعام2020( في العين السخنة اليوم الأحد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل 70% من أصحاب المنشأت في مصر، موضحة أن المشروعات الصغيرة تساهم في توفير فرص عمل والذي يعتبر هدف رئيسي للدولة.

وأشارت إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوفير التسهيلات التي تساعدهم في الضم من القطاع الغير رسمي إلي القطاع الرسمي.

وذكرت أنه بناءًا علي توجيهات الرئيس قام الجهاز بعمل حصر لتلك المشروعات في كافة أنحاء الجمهورية، لأفته إلي أن الجهاز ركز مع أصحاب المشروعات علي استيفاء كافة الشروط وتقديم لهم أماكن مخصصة.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن أبرز التحديات التي تواجة الجهاز توفيق أوضاع المشروعات.

وأوضحت أن الجهاز يتعامل مع العديد مع الوزرات أبرزها وزارتي التنمية المحلية ووزارة المالية بهدف توفير حوافز مالية وضريبة لأصحاب المشروعات.

ولفتت إلي أن جهاز المشروعات يستهدف تعميق المتتج المحلي وتشجيع جميع المنتجات التى يتم تصنيعها في مصر.