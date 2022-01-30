استطلاع دوت الخليج: 100 من قادة مجتمع الأعمال يجيبون عن 30 سؤالا…

فريق دوت الخليج _ في واحد من أوسع وأهم الاستبيانات الاقتصادية التي تنظمها جريدة دوت الخليج، شارك مئة من قادة مجتمع الأعمال والاقتصاديين في الإجابة عن مجموعة تساؤلات شملت مختلف مجالات الاقتصاد ذات الأولوية.

وأبدى غالبية المشاركين في الاستطلاع، تفاؤلًا كبيرًا تجاه المؤشرات العامة للاقتصاد المصري.

المشاركون في استطلاع جريدة دوت الخليج

في استطلاع دوت الخليج.. 61% يتوقعون نمو الاقتصاد بنسبة أعلى من 5% في العام الجديد

في استطلاع دوت الخليج.. 41% من المشاركين يتوقعون ارتفاع التضخم فوق 8%

في استطلاع دوت الخليج.. 38% يتوقعون تحقيق الموازنة عجزا أعلى من 7%.. و32% أكثر من 6%

في استطلاع دوت الخليج.. معدل البطالة: 64% استقرارا.. 21% تراجعا.. و14% زيادة

في استطلاع دوت الخليج.. الإنفاق الاستهلاكي: 59% زيادة.. 21% تراجعا.. و20% استقرارا

في استطلاع دوت الخليج.. 26% يرجحون بقاء العملة الأمريكية فوق 15 جنيها.. و14% فوق 17 جنيها

في استطلاع دوت الخليج.. الاتجاه الصعودي لمؤشر أسعار الفائدة يتصدر التوقعات بنسبة 61%

في استطلاع دوت الخليج.. 37%: تحسن أكبر في سهولة الحصول على التمويل البنكي

في استطلاع دوت الخليج.. 64% متفائلون بسهولة وسرعة الحصول على التمويل غير المصرفي

في استطلاع دوت الخليج.. الغالبية ترجح تجاوز أسعار النفط 80 دولارا للبرميل

في استطلاع دوت الخليج.. تباين الرؤى حول مستقبل ميزان المدفوعات

في استطلاع دوت الخليج.. 76 مشاركا يرون زيادة مرتقبة في الصادرات غير البترولية

في استطلاع دوت الخليج.. الغالبية متفائلة بنمو يإيرادات السياحة

في استطلاع دوت الخليج.. 52%: الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل أعلى من 5 مليارات دولار

في استطلاع دوت الخليج.. رواج لصفقات الدمج والاستحواذ في توقعات 85% من المشاركين

في استطلاع دوت الخليج.. أكثر من نصف المشاركين يتوقعون صعود مؤشرات البورصة المصرية

في استطلاع دوت الخليج.. الغالبية تتوقع زيادة حركة الطروحات في البورصة

في استطلاع دوت الخليج.. 42% يصوتون لصالح استقرار أرباح الشركات العقارية

في استطلاع دوت الخليج.. التفاؤل يعود لأرباح قطاع الأسمنت

في استطلاع دوت الخليج.. 60 مشاركا يتوقعون نمو أرباح شركات الحديد

في استطلاع دوت الخليج.. 68% متفائلون بمستقبل أرباح شركات المقاولات

في استطلاع دوت الخليج.. 48 مشاركا يرون احتمالية لتحسن جودة خدمات الاتصالات

في استطلاع دوت الخليج.. 57%: استمرار نمو تحويلات المصريين في الخارج

في استطلاع دوت الخليج.. الودائع وشهادات الادخار والذهب والأسهم أفضل أوعية استثمارية خلال 2022

في استطلاع دوت الخليج.. إفريقيا الوجهة الأفضل للتوسع خارجيا

في استطلاع دوت الخليج.. 46%: استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا لأكثر من عام

في استطلاع دوت الخليج.. تباين الآراء حول أزمة سلاسل التوريد العالمية

في استطلاع دوت الخليج.. 46% يرجحون استقرار مؤشر سهولة الأعمال وثقة القطاع الخاص

في استطلاع دوت الخليج.. أكثر من نصف المشاركين: زيادة نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة

في استطلاع دوت الخليج.. 44% يؤكدون مساندة الحكومة للقطاع الخاص.. بحدود

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