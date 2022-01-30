الصناعة تخاطب مجلس الوزراء لمد مهلة توفيق أوضاع المشروعات…

إسلام فضل – قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز تقدم بطلب إلى مجلس الوزاء لمد فترة توفيق أوضاع المشروعات، رافضة الإفصاح عن المهلة المقترحة.

وأشارت جامع، خلال كلمتها بورشة عمل “قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر” في العين السخنة اليوم الأحد، إلى انتهاء الفترة الحالية المقررة لتوفير الأوضاع بحلول أبريل المقبل.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قد في العدد 12 مكرر (أ)، في 5 أبريل 2021، قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، رقم 654 لسنة 2021، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

تتضمن اللائحة تفاصيل تتعلق بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتطرقت اللائحة التنفيذية إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.