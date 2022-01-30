السياحة تبحث الاستفادة من مبادرات المركزي في رفع كفاءة…

دوت الخليج – عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات ملف رفع كفاءة المنشآت الفندقية الكائنة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، استعدادا لافتتاحه، والمتوقع أن يشهد حضور العديد من الوفود من مختلف دول العالم.

وناقش الاجتماع آليات رفع كفاءة المنشآت الفندقية بالمنطقة المحيطة بالمتحف، وبحث إمكانية استفادتها من مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بدعم قطاع السياحة، وحصر المنشآت الراغبة في ذلك، وكذلك مناقشة الاجراءات اللازمة.

كما تطرق الاجتماع إلى ما تضطلع به لجان التفتيش الحالية لتقييم المنشآت الفندقية الموجودة بالمنطقة المحيطة بالمتحف وفقا لمعايير التصنيف الجديدة “Hospitality Criteria”، وكذلك تأكيد مرور هذه اللجان بصفة دورية على تلك المنشآت.

حضر الاجتماع: اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وعبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ويمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من أصحاب ومديري بعض المنشآت الفندقية بهذه المنطقة.