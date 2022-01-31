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عاصفة ثلجية تتسبب بإلغاء 1400 رحلة جوية شرقي الولايات…

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وكالات – تسببت عاصفة ثلجية ضربت شرقي الولايات المتحدة بإلغاء أكثر من 1400 رحلة جوية، في ساعة مبكرة من صباح الأحد مع توقع طقس أكثر هدوءًا في الأيام المقبلة.

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أعلنت عدة ولايات أمريكية حالات طوارئ استجابة للعاصفة، التي تشكلت في المحيط الأطلسي قبالة كارولينا، بحسب “”.

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كان من المتوقع أن تستمر العاصفة القوية بترسيب الثلوج حتى صباح الأحد مع تحركها شمالًا.

بلغ إجمالي عدد الرحلات الملغاة والتي كانت متوجهة إلى وجهات بداخل الولايات المتحدة أو خارجها حوالي 1400 رحلة وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية FlightAware.com.

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كما أظهرت البيانات أن 647 رحلة أخرى مرتبطة بالولايات المتحدة تأجلت.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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