- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
سكاي نيوز عربية – أعلن المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، الأحد، تسجيل إصابات بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون “BA.2” في الجزائر.
وقال درار، في تصريح للإذاعة الوطنية الجزائرية، إن البلاد سجلت مؤخرا عدة حالات لـ”BA.2″، التي تعرف انتشارا واسعا في بعض البلدان الأوروبية.
وطمأن درار الجزائريين بالقول إن “هذا الانتشار لا يدعو إلى القلق، لكن يدعو إلى توخي الحذر واليقظة”.
وفيما يخص عدد الحالات التي أصيبت بهذا المتحور الجديد، أشار المدير العام لمعهد باستور إلى أنه سيتم الإعلان عنها لاحقا.
كما ردّ المسؤول عن الأشخاص الذين يعتبرون أوميكرون زكاما حادا، وقال “لا يمكن اعتبار ذلك، أوميكرون هو عبارة عن فيروس، ولا يمكن التنبؤ بالتغيرات التي ستطرأ عليه وبالتعقيدات التي سيحدثها في جسم الإنسان”.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن السلالة الفرعية من “أوميكرون”، التي أطلقت عليها اسم “BA.2″، تختلف عن الطفرات السابقة بسبب الطبيعة الجديدة للبروتين الشوكي للفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر تعلن تسجيل إصابات بالسلالة الفرعية من أوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.