مصر تستقبل 115 ألف جرعة لقاح أسترازنيكا مقدمة من دولة لاتڤيا

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دوت الخليج – أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال مصر 115 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة “أسترازنيكا”، مقدمة من دولة لاتڤيا، وذلك مساء أمس السبت، بمطار القاهرة الدولي.
وبحسب بيان لوزارة الصحة، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة في التنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تلك الشحنة ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى محافظات الجمهورية.
ولفت إلى أن لقاح أسترازنيكا حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يوما.
وأشار عبد الغفار إلى أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات: “سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا”؛ وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة ttps://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا.
وأكدت الوزارة أن الدولة المصرية “لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة”.
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