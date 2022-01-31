قطر توافق على إعطاء لقاح فايزر للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما

وكالات – قالت وزارة الصحة القطرية يوم الأحد إنها وافقت على إعطاء اللقاح المضاد لكورونا من إنتاج شركة فايزر للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما.

وأشارت إلى البدء في تطعيم هذه الفئة العمرية اعتبارًا من الأحد، وسيتم إعطاء التطعيم على جرعتين، وستكون الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع من الجرعة الأولى.

ولم تكن قطر أولى الدول العربية التي اتخذت هذا القرار، حيث سبقتها السعودية والبحرين في شهر نوفمبر الماضي، حينما وافقت الدولتان على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال في نفس الفئة العمرية.