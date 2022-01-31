‏اعتماد الموازنات التخطيطية لشركات جابكو وعجيبة والفرعونية…

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار في زيادة أنشطة البحث والاستكشاف وحفر الآبار بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى وتعويض التناقص الطبيعي للآبار خاصة في ظل الارتفاع الحالي الذى تشهده مستويات الأسعار العالمية للبترول والذى يشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية وتكثيف حفر الآبار الاستكشافية والتنموية في إطار برامج الإنتاج المستهدفة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة بالفيديوكونفرانس لشركات جابكو وعجيبة والفرعونية لاعتماد الموازنة المعدلة للعام المالى 2021/2022 والموازنة المقترحة للعام المالى 2022/2023.

وأكد الملا على أهمية الاستمرار فى تطبيق التكنولوجيات الحديثة ، واتباع أعلى معايير السلامة وحماية البيئة، فضلا عن العمل على ترشيد الانفاق وتقليل التكاليف والتأكيد على بعد التحول الرقمى كأحد أولويات قطاع البترول لدعم اتخاذ القرار.

وخلال الجمعية العامة لشركة جابكو ، استعرض المهندس محمد المليجى رئيس الشركة بنود موازنة 2022/2023 التي تستهدف تحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام حيث من المخطط حفر 8 آبار استكشافية وتنموية واضافة حوالي 8850 برميل يوميا ، مشيرا إلى أن اجمالى الاستثمارات المخططة تبلغ حوالى 519 مليون دولار بمعدل إنتاج مستهدف حوالى 68 ألف برميل يومياً.

و خلال اجتماع شركة عجيبة للبترول أشار المهندس أحمد مصطفى رئيس الشركة ان الاستثمارات المخططة في موازنة 2022/2023 تبلغ حوالى 553.5 مليون دولار وانتاج 40 ألف برميل زيت يوميا و 18.5 مليون قدم مكعب غاز يوميا ، مشيرا إلى أن عام 2021/2022 شهد تحقيق 4 اكتشافات أضافت 14.5 مليون برميل زيت مكافئ لاحتياطيات الشركة وتم وضع 3 آبار استكشافية علي الإنتاج بمتوسط 4.6 ألف برميل يوميا و 5.3 مليون قدم مكعب يومياً.

ومن جانبه استعرض المهندس حسام زكى رئيس شركة الفرعونية بنود الخطة المقترحة لعام 2021/2022 والمخطط ان يبلغ الإنتاج 435 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي و9.4 ألف برميل يوميا من المتكثفات، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لحفر البئر الاستكشافي “اوزيروس” خلال العام المالى القادم في منطقة امتياز رأس البر وذلك لتقييم الاحتياطيات من الغاز والتي تقدر بحوالي 368 مليار قدم مكعب و21 مليون برميل من المتكثفات.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدي جلال رئيس شركة إيجاس ونوابه والمهندس محمد وسام مدير عام بقطاع شئون الغاز بالوزارة.