وكالة الطاقة تتوقع نموا طفيفا في الطلب العالمي على الغاز…

بلومبرج _ توقعت وكالة الطاقة الدولية نموا طفيفا للطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال 2022 حيث سيؤدي تراجع الاستخدام في أوروبا إلى الحد من تعافي استهلاك الوقود بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت “بلومبيرج” عن تقرير الوكالة ربع السنوي القول إن الطلب العالمي على الغاز سينمو خلال 2022 بنسبة 0.9 % سنويا بعد نموه بنسبة 4.7 % خلال 2021. مضيفة أنه في حين من المتوقع زيادة الاستهلاك في آسيا وأمريكا من المتوقع تراجعه بشدة في أوروبا.

وأظهر التقرير حدة أزمة الطاقة التي ضربت أوروبا حيث ارتفع سعر الغاز في القارة خلال 2021 إلى 3 أمثاله في 2020 مما دفع شركات الكهرباء إلى التحول إلى وقود أكثر تلويثا للبيئة مثل الفحم لتشغيل محطات التوليد في حين خفضت بعض الشركات الصناعية إنتاجها بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وتتوقع الوكالة تراجع الطلب على الغاز في أوروبا خلال 2022 بنسبة 4.5 % بعد نموه بـ 5.5 % خلال 2021. وقالت الوكالة إنه من المتوقع استمرار تراجع توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في أوروبا في ظل التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة من ناحية واستمرار استخدام الفحم الأرخص سعرا من ناحية أخرى.