اقتصاد منطقة اليورو يتعافى من الجائحة وينمو 5% في 2021

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وكالات – سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بلغت نسبته 5.2 في المائة العام الماضي، وفق بيانات رسمية صدرت الاثنين، لكن تداعيات تفشي المتحورة أوميكرون وأزمة الطاقة تثير الشكوك حيال قدرة التكتل على المحافظة على هذه الوتيرة.
وأظهرت بيانات وكالة “يوروستات” الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي أن النمو عام 2021 أخفق في تحقيق التعافي الكامل بعد ركود تاريخي في العام السابق بلغت نسبته 6.4 في المائة. ونما اقتصاد الاتحاد الأوروبي كاملا بدوله الـ27 بنسبة 5.9 في المائة.
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