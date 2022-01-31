مال وأعمال

اتفاقية ثلاثية بين وزارة الخارجية وبنك مصر وإي فاينانس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

شهد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 31 يناير 2022، والأستاذ محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس مراسم التوقيع على اتفاقية ثلاثية بين وزارة الخارجية وبنك مصر وشركة إي فاينانس.

predco_adv_2021

وصرّح السفير أحمد حافظ، المنحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار سياسة الحكومة المصرية نحـو تفعيـل نظـم التحصيل الالكترونيـة واتساقا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي. وأضاف أن الـوزارة قامت كخطـوة مبدئيـة بالتعـاون مع جامعـة بنهـا لتطـوير واستضافة منصـة المدفوعات الالكترونيـة الخاصـة بـوزارة الخارجيـة.

Edita2021

وأوضح حافظ، أنه اتصـالاً بـذلك، تـم التنسيق مـع كـل مـن بنـك مصر وشـركة تكنولوجيـا تشـغيل المنشـآت المالية e-finance لإبـرام اتفاقية بشأن خـدمات التحصيل الالكتروني لمستحقات وزارة الخارجية ذات الصلة بالرسوم الخاصة بالتقدم إلى مسابقة التعيين في وظيفـة ملحـق بالسلك الدبلوماسـي والقنصلي، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا، وذلك كباكورة تفعيل عمل تلك المنصة.

وفي سياق آخر، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع بنك مصر لوضع آلية توفر للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج فتح حسابات شـخصـية لدى بنك مصر لاستثمار أموالهم ومدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار التي يُقدمها البنك. وأوضح حافظ أنه جاري العمل على وضع الآليات المالية والقانونية ذات الصلة بالتنسيق مع بنك مصر لتيسير الإجراءات الخاصة بفتح تلك الحسابات ولضمان كافة الحقوق لجميع الأطراف، على أن يتم الإعلان لاحقا عن الإجراءات الخاصة بتلك الآلية وموعد إطلاقها.

FNG2021

وأضاف حافظ أن تلك الآلية المنتظرة تأتي في إطار العمل المتواصل لوزارة الخارجية على تعزيز الروابط مع أبناء مصر المقيمين بالخارج، والسعي نحو توفير منصة آمنة لمن يرغب منهم في استثمار مدخراتهم في مصر، وبما يُسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي داخل البلاد.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتفاقية ثلاثية بين وزارة الخارجية وبنك مصر وإي فاينانس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا