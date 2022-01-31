مال وأعمال

معدل التضخم في ألمانيا يتراجع إلى أقل من 5% خلال يناير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

وكالات _ تراجع معدل التضخم في ألمانيا مع بداية العام الجديد إلى أقل من علامة الـ5%.

predco_adv_2021

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الاثنين استنادا إلى تقديراته الأولى أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 4.9 % في يناير الجاري.

Edita2021

وكان المحللون يتوقعون ارتفاعا أقل بصورة ملحوظة في أسعار المستهلكين في الشهر الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث أشارت توقعاتهم إلى أن معدل التضخم سيصل إلى 4.4%.

كان معدل التضخم في ألمانيا وصل إلى 5.3% في الشهر الماضي.

FNG2021

وتصدر الارتفاع في أسعار الطاقة مجددا أسباب ارتفاع معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إذ إن أسعار الطاقة والوقود سجلت في الشهر الجاري ارتفاعا بنسبة 20.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح المكتب أن إلغاء التخفيض المؤكد لضريبة القيمة المضافة لم يظهر تأثيره في معدل التضخم هذا الشهر، وكان هذا التأثير قد تسبب في ارتفاع أسعار المستهلكين في العام الماضي.

وذكر المكتب أن معدل التضخم ارتفع لتأثيرات أخرى ناجمة عن جائحة كورونا ومن ذلك اختناقات التسليم والارتفاعات الملحوظة في أسعار الطاقة، ويستبعد العديد من الخبراء الاقتصاديين سرعة هدوء الوضع في جبهة الأسعار بسبب هذا التطور.

وقال المكتب إن تقديراته الأولى تشير إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت في الشهر الجاري بنسبة 0.4% مقارنة بديسمبر الجاري.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معدل التضخم في ألمانيا يتراجع إلى أقل من 5% خلال يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا