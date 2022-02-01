جونسون يقدم اعتذاره للبرلمان بعد تقرير حفلات دوانينج ستريت

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أ ف ب – أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أسفه للبرلمان بعد صدور تقرير حول حفلات دوانينج ستريت التي نظمها خلال فترة الإغلاق لاحتواء كوفيد-19.
وقال: “أفهم ذلك وسوف أصلح الأمور”، متعهّدا تغيير طريقة إدارته للعمل في داونينغ ستريت، و”إصلاح الأمور”.
وأعلنت كبيرة موظفي الحكومة البريطانية سو جراي في وقت سابق اليوم، أن تقريرا داخليا حول الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة، خلص إلى وقوع “أخطاء في القيادة والتقدير” في داونينج ستريت.
وتجري الشرطة تحقيقا في 12 حدثا مع احتمال فرض غرامات على مشاركين فيها بينهم جونسون لانتهاكهم الأنظمة التي كانت مفروضة لاحتواء كوفيد-19 في السنتين الماضيتين.
وواجه رئيس الوزراء مطالب بالاستقالة على خلفية “فضيحة الحفلات”، ومن المقرر أن يدلي بكلمة في البرلمان يرد فيها على ما توصل إليه التقرير.
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