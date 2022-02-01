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السيسي يبحث هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية سبل دفع…

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دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، لبحث أوجه التعاون الثنائي وتعزيز علاقات الصداقة، والتنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه قضايا المنطقة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاتصال ناقش تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي والعمل على الارتقاء بعلاقات الصداقة واستمرار التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل ما يجمع بينهما من روابط متعددة وقوية.

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وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاهتمام بتعزيز التعاون والحوار المتبادل بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والاتحاد.

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وأكدت ديرلاين رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة.

كما أشادت، في هذا الإطار، بـ”رؤية الرئيس لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، والجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب، وتجربة مصر الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تطرق إلى عدد من القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكدت فون ديرلاين اهتمام الجانب الأوروبي بالتنسيق الجاري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة، وكذلك فيما يتعلق باستضافة مصر لقمة المناخ العالمية COP 27 العام الحالى.

وتوافقت الرؤي حول ضرورة استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر وتكثيف التعاون بين الجانبين سواء علي المستوي الثنائي المباشر أو في اطار المحافل الدولية بهدف العمل على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وصون السلم والأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق المتوسط، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لأبنائها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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