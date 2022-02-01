النفط يحقق أكبر مكسب شهري في عام وسط شح المعروض وتوتر سياسي

وكالات – ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين؛ لتنهي شهر يناير محققة أكبر مكاسب شهرية لها في عام، مدعومة بنقص الإمدادات والتوتر السياسي في شرق أوروبا والشرق الأوسط.

وارتفع سعر عقود برنت الآجلة تسليم أبريل، أكثر عقود الخام نشاطا، 0.8% لتبلغ عند التسوية 89.26 دولار للبرميل.

وارتفع عقد الشهر الأول تسليم مارس، والذي انتهى بنهاية الجلسة عند 1.3% ليختتم التعاملات عند 91.21 دولار.

وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.5% ليُغلق عند 88.15 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 يوم الجمعة، إذ بلغ برنت 91.70 دولار للبرميل والخام الأمريكي 88.84 دولار. كما سجلا مكاسب للأسبوع السادس على التوالي.

أسباب صعود أسعار النفط

حقق النفط مكاسب بنحو 17% هذا الشهر، وهي أكبر نسبة منذ فبراير 2021.

ودفعت التوترات الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا أسعار النفط للارتفاع، خاصة مع تصاعد التوقعات حول إمكانية فرض قيود عقابية على روسيا من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي؛ الأمر الذي قد يدفع روسيا لإحداث إضطرابات داخل أسواق الغاز باعتبارها ثاني أكبر منتج للغاز على مستوى العالم.

وتترقب الأسواق خلال الفترة القادمة اجتماع منظمة أوبك+ في الثاني من فبراير لمناقشة سياسة الإنتاج الحالية.

وخلص مسح لرويترز اليوم الاثنين 31 يناير، إلى أن إنتاج أوبك النفطي في يناير لم يصل مرة أخرى إلى حد الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع الحلفاء مما يسلط الضوء على الصعوبة التي يواجهها بعض المنتجين لضخ المزيد من الخام حتى مع وصول أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ سبع سنوات.