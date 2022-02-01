الخطوط الجوية القطرية تشتري 50 طائرة شحن من بوينج بقيمة 20…

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وكالات _ أبرمت الخطوط الجوية القطرية سلسلة من الإتفاقات مع شركة “بوينج” لشراء 50 طائرات شحن من طراز “8-777” بقيمة تصل الى 20 مليار دولار في اتفاقية ستصبح الأعلى قيمةً في تاريخ شركة بوينج.
كما وقّع الناقل الوطني القطري مع “بوينج” مذكرة تفاهم لشراء 25 طائرة من طراز “10-737” وطلب حقوق شراء 25 طائرة إضافية بقيمة إجمالية تصل الى 7 مليارات دولار.
ومن المتوقع استلام الطائرة الأولى ضمن هذه الاتفاقية في عام 2027.
وتأتي تلك الاتفاقيات على هامش زيادة أمير قطر تميم بن حمد إلى الولايات المتحدة التي شهدت أيضا إبرلم الخطوط الجوية القطرية اتفاقية مع شركة جنرال إليكتريك لاستخدام محركات من إنتاج الشركة بقيمة تصل إلى 6.8 مليار دولار.
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