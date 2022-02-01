رئيس هيئة الاستثمار يبحث سبل جذب المزيد من الاستثمارات…

استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة؛ لبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وتبادل الرؤى حول آلية جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية، وكذا متابعة موقف الشركات اليابانية العاملة في مصر.

وأكد “عبد الوهاب” أهمية التعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة، بما يخدم الاستثمارات اليابانية الحالية وكذلك المستهدف جذبها إلى مصر، مشيراً إلى حرص الهيئة العامة للاستثمار على مواصلة التعاون مع الجانب الياباني لتوفير أطر عمل مستدامة لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.

كما أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أنه تم الاتفاق مع الجانب الياباني على تنفيذ جولة ترويجية للهيئة في عدد من المدن اليابانية؛ لعرض الفرص الاستثمارية محل اهتمام الشركات اليابانية وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة إلى مصر، إلى جانب الإعداد لعقد الدورة الثانية للجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار قبل منتصف العام الحالي.

وفي الوقت نفسه، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة قصص نجاح الشركات اليابانية العاملة في مصر، وما قامت به من توسعات لأنشطتها خلال العام الماضي، مؤكداً أن الدولة المصرية عملت على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال مجموعة من الحوافز والضمانات الاستثمارية كان آخرها تفعيل منظومة الحوافز الخاصة لتحفيز الاستثمارات في الأنشطة والقطاعات التي تخدم خطة التنمية الاقتصادية في العديد من المجالات ومنها الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.

من جانبه، أكد “أوكا هيروشي”، السفير الياباني بالقاهرة، على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرصه على تشجيع المزيد من المستثمرين اليابانيين على ضخ استثمارات جديدة بمصر، مُثمنا في هذا الصدد دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال ترأسها للجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار، الذي من شأنه تشجيع تدفقات الاستثمارات اليابانية إلى مصر، ودعم الشركات اليابانية العاملة بها، وتذليل أي تحديات تواجهها.