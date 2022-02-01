جهاز تنمية المشروعات يضخ تمويلات بقيمة مليار جنيه ضمن مبادرة…

إسلام فضل _ قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ تمويلات في مبادرة حياة كريمة خلال العام الماضي بقيمة مليار جنيه.

أضافت بدر الدين، خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالمزايا والتيسيرات التي يقمها قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020 اليوم الثلاثاء، أن قطاع المتناهي الصغر حصل علي 800 مليون جنيه من حجم التمويلات في المبادرة خلال 2021.

وأشارت نيفين بدر الدين إلي أن الجهاز رصد في المرحلة الأولي لمبادرة حياة كريمة نحو 1.4 مليار جنيه.

ونوهت إلي أن الجهاز يتفاوض خلال الفترة الحالية مع عدة بنوك علي قروض للوصول بحجم التمويلات إلي 16.5 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر خلال ال 5 سنوات المقبلة.

وذكرت رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يستهدف طرح عدة منتجات جديدة خلال العام الجاري أبرزها الطاقة الشمسية والتأجير التمويلي.