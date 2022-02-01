مال وأعمال

جولدمان ساكس يتوقع زيادة أكبر من المتوقع في إنتاج أوبك

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العربية نت _ توقع بنك الاستثمار جولدمان ساكس، أن تعلن أوبك بلس عن زيادة أكبر من المتوقع في الإنتاج، مع ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي 90 دولاراً للبرميل.

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وقال بنك وول ستريت، إن نتيجة اجتماع الأربعاء لا تزال “متوازنة بالتساوي” بين زيادة قدرها 400 ألف برميل يومياً لشهر مارس وزيادة أكبر.

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وكتب محللو جولدمان ساكس في تقرير: “نرى إمكانية متزايدة لتكثيف أسرع في هذا الاجتماع، بالنظر إلى وتيرة الارتفاع الأخير والضغط المحتمل من الدول المستوردة”. “قد تكون مجموعة المنتجين أكثر قلقا من التحول المتشدد للبنك المركزي الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وعائدات النفط في وقت لاحق من هذا العام”.

وقال جولدمان إن مثل هذه الخطوة من قبل أوبك+ ستؤدي إلى موجة قصيرة المدى لأسعار النفط الخام ولن تغير وجهة نظر البنك الصعودية.

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وأكد البنك أن الانخفاض السريع في إصابات كورونا، والطلب القوي حتى الآن في عام 2022 والأرباح الأولية من المنتجين الأمريكيين “كلها تعزز قناعتنا بالحاجة إلى أسعار أعلى بشكل حاد”.

وقفز خام برنت 0.2% إلى 89.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 3:09 مساء. في سنغافورة، لتوسيع مكاسب هذا العام إلى 15%.

وأضاف التقرير، أنه على الرغم من قفزة النفط، يجب على أوبك+ أن تزن عدداً من العوامل التي يمكن أن تضعف الأسعار، مثل تجدد التكهنات حول المزيد من الإطلاقات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة وقد يخف استبدال الغاز الطبيعي بالنفط مع انتهاء فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي. كما تم إحراز تقدم في المحادثات النووية الإيرانية، مما قد يؤدي إلى رفع العقوبات عن النفط الإيراني.

وكتب المحللون أن “الاحتمالات المتزايدة لعودة محتملة للصادرات الإيرانية من المرجح أن تواجه زيادة كبيرة في الإنتاج من أوبك+”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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