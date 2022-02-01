معدل البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوى منذ 1998

وكالات _ تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى تاريخي، وفق ما كشفت بيانات رسمية اليوم، مع تعافي التوظيف في أوروبا رغم تفشي المتحورة أوميكرون.

وذكرت وكالة “يوروستات” الرسمية للإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، أن نسبة البطالة المعدلة موسميا، بلغت 7 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ بدأت الوكالة تسجيل المعدل في أبريل 1998.