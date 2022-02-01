مال وأعمال

معدل البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوى منذ 1998

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وكالات _ تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى تاريخي، وفق ما كشفت بيانات رسمية اليوم، مع تعافي التوظيف في أوروبا رغم تفشي المتحورة أوميكرون.

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وذكرت وكالة “يوروستات” الرسمية للإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، أن نسبة البطالة المعدلة موسميا، بلغت 7 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ بدأت الوكالة تسجيل المعدل في أبريل 1998.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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