أوبك+ تخسر إيرادات بقيمة 21 مليار دولار خلال 2021

– أظهرت بيانات اطلعت عليها أن إنتاج أوبك+ النفطي كان أقل من المستوى المستهدف بأكثر من 800 ألف برميل يوميا في المتوسط العام الماضي وأن المجموعة خسرت إيرادات بمليارات الدولارات وألحقت أضرارا بأعضائها الذين يجدون صعوبة في جمع أموال للاستثمار.

وتظهر عمليات الحسابية أنه بناء على متوسط سعر 70 دولارا للبرميل لسلة النفط الخام لمنظمةالبلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإن فقدان 800 ألف برميل يوميا من الإنتاج النفطي، وهو ما يعادل نحو نصف الاستهلاك اليومي لبريطانيا، يعادل حوالي 21 مليار دولار في خسائر في إيرادات المجموعة لعام 2021.

وبعد خفض قياسي في إنتاجها في 2020، تخفف أوبك+، التي تضم منظمة أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، من قيودها تدريجيا مع انتعاش الطلب من أسوأ تأثير لجائحة كورونا.

لكن لم يلتزم كل المنتجين بأهداف زيادة الإنتاج، وخاصة نيجيريا وأنجولا في غرب أفريقيا.

وحتى مع تحقيق منتجين آخرين أهداف الإنتاج، التي ترتفع في الآونة الأخيرة بمعدل 400 ألف برميل في اليوم شهريا في أرجاء المجموعة، يقول محللون إن فائض الطاقة الإنتاجية يتضاءل.

ومن المتوقع أن تلتزم أوبك+ بخطتها المتفق عليها مسبقا وهي زيادة إنتاج مارس آذار بواقع 400 ألف برميل يوميا عندما يجتمع أعضاؤها يوم الأربعاء وذلك على الرغم من أن مصدرين في أوبك+ أبلغا أن الزيادة الحادة في الأسعار ربما تدفع المجموعة إلى دراسة خطوات أخرى.

وارتفع خام برنت فوق 90 دولارا للبرميل هذا الشهر إلى أعلى مستوياته في أكثر من سبع سنوات. وسجل 88.85 دولارا عند الساعة 1202 بتوقيت جرينتش، مرتفعا عن أكثر من 20 دولارا عن متوسط السعر في 2021.

ووجد مسح لرويترز لإنتاج أوبك يوم الثلاثاء أن الزيادة في إنتاج المجموعة ككل في يناير كانت أقل من الزيادة المقررة بأكثر مما كانت في ديسمبر.