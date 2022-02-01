مال وأعمال

أرامكو السعودية تقرر استثمار مليار دولار لدعم الشركات…

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العربية دوت نت – أقرت وحدة تابعة لشركة أرامكو السعودية استثمار مليار دولار لدعم الشركات الناشئة في القطاع التقني؛ ضمن فعاليات مؤتمر Leap التقني في الرياض، اليوم الثلاثاء.

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ونهاية ديسمبر 2021، أعلنت أرامكو السعودية وشركة الإلكترونيات المتقدمة إحدى شركات (SAMI)، عن تعاونهما لتمكين توطين الشركات الرقمية في المملكة، ضمن توقيع مذكرة تفاهم تسرّع من تطوير النظام البيئي الرقمي في المملكة.

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وقالت أرامكو السعودية إن هذه الشراكة تهدف إلى دعم الجهود واسعة النطاق لتمكين تقنيات إنترنت الأشياء، والحوسبة، والاتصالات، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، وأشباه الموصلات، وهو ما يعزز استكمال أنظمة البيئة الرقمية عمومًا في المملكة.

وأدرجت أرامكو السعودية “الأعمال الرقمية الصناعية” ضمن برنامج الاستثمارات الصناعية “نماءات أرامكو” الذي يستهدف استكمال شتى محاور البيئة الرقمية في المملكة، وزيادة المحتوى المحلي، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتسريع تنمية المواهب الرقمية، وتعزيز موثوقية أرامكو السعودية وكفاءتها التشغيلية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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