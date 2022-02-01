مال وأعمال

دبي تبحث إمكانية تخفيض الرسوم الحكومية تدريجيا

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العربية دوت نت – نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن عبد الرحمن صالح، المدير العام لدائرة المالية في الحكومة، قوله اليوم الثلاثاء، إن الإمارة تبحث إمكانية تخفيض الرسوم الحكومية تدريجيا، بعد استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الشركات.

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وأضاف في التغريدة التي نشرها المكتب: “مع استحداث الضريبة على أرباح الشركات سنكون حريصين على دراسة الرسوم الحكومية والبحث في إمكانية تخفيضها تدريجيا بما يتوافق مع الواقع الجديد، وذلك بإشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي”.

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وأعلنت وزارة المالية الإماراتية يوم الاثنين خطتها لاستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الشركات للمرة الأولى اعتبارا من أول يونيو حزيران 2023 لكنها بنسبة ضئيلة تبلغ تسعة بالمئة للمحافظة على عوامل الجذب للشركات.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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