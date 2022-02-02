وزيرة البيئة: خفض تلوث الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا…

دوت الخليج – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، تقريرا حول ما تم من أعمال في المجالات البيئية المختلفة خلال عام 2021، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بجهود الحد من التلوث، وخاصة تحسين نوعية الهواء، فبلغت نسبة الخفض في أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة في الهواء بالقاهرة الكبرى والدلتا (25.5%) في ديسمبر الماضي.

وأضافت أن الجهود تضمنت إنشاء 114 محطة لرصد نوعية الهواء المحيط، وكذا ربط 85 منشأة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بعدد 418 مدخنة، و فحص العادم لأكثر من 17 ألف مركبة على الطريق، إلى جانب إقامة 38 محطة لرصد الضوضاء في 13 محافظة.

كما أشارت إلى إنشاء مشتل على مساحة 5 أفدنة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وكذا تشجير منطقة التبين بعدد 3000 شجرة لها قدرة على خفض الملوثات، إلى جانب الدعم البيئي بالأشجار بعدد 20 ألف شجرة وشتلة للمدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات الأهلية والأحياء، وتوريد أكثر من 106 آلاف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفيما يتعلق بإدارة منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة (قش الأرز)، أشارت الوزيرة إلى جمع نحو 99% من إجمالي قش الأرز المتولد، وفتح 700 موقع لجمعه وكبسه، وهو ما وفر حوالي 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتجنب ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء.

ونوهت وزيرة البيئة إلى أن جهود الحد من التلوث الصناعي خلال عام 2021 شملت إدراج 37 منشأة صناعية لتنفيذ 33 مشروعا فرعيا يستهدف الحد من التلوث الصناعي، بالإضافة إلى 9 مشروعات أخرى.

وحول الجهود المبذولة لرفع الوعى البيئي لدى مختلف فئات المجتمع المختلفة، أشارت الوزيرة إلى تنفيذ 5726 برنامجا ونشاطا لرفع الوعي البيئي من خلال الوزارة وفروعها الإقليمية على مستوى محافظات الجمهورية، كما تم تنفيذ 65 برنامجا لرفع كفاءة 1184 متدربا من العاملين بالوزارة والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

ونوهت إلى استمرار حملة “اتحضر للأخضر” لرفع الوعى البيئي، والتي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذا استمرار الحملة الخاصة بالتعريف بالمحميات الطبيعية للعام الثاني على التوالي، فضلا عن إطلاق مبادرة E-Tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وكذا إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بأخطار استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتعريف بالبدائل الصديقة للبيئة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، إلى إجراء التفتيش البيئي على 4270 منشأة تعمل في المجالات البيئية المختلفة، خلال عام 2021، كما جرت متابعة الحالة البيئية لعدد 300 منشأة للتأكد من عدم تجاوز انبعاثاتها للحدود المسموح بها وفقا لمعايير قانون البيئة.

وأضافت: كما جرت متابعة خطط الإصحاح البيئي لعدد 300 منشأة متنوعة، وتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة على المدن الصناعية المختلفة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمشاركة في تنفيذ حملات مكبرة على مصانع إعادة تدوير الزيوت المستعملة بالتعاون مع شرطة البيئة ووزارة التموين، ومراجعة تقييم التأثير البيئي للمشروعات، حيث روجع 15200 نموذج ودراسة من مختلف المشروعات.

ونوهت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى جهود التوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز)، لافتة إلى إنشاء 1690 وحدة بيوجاز منزلية بحجم 3 أمتار مكعبة بمحافظات (سوهاج، والغربية، والمنيا، والأقصر، والفيوم)، إلى جانب إنشاء وحدة بيوجاز تجريبية بحجم 6 أمتار مكعبة في مزرعة الكوامل التابعة لكلية الزراعة بسوهاج، ووحدة أخرى متنقلة للغرض البحثي فى كلية هندسة – جامعة سوهاج.

وأشارت أيضًا إلى إنشاء 8 وحدات بيوجاز متوسطة حجم 50 مترا مكعبا بمحافظة المنيا، وتركيب محطة غاز حيوي بتكنولوجيا الـ “GLS” لمعالجة مخلفات الحيوانات بحديقة الحيوان بالجيزة، ضمن بروتوكول التعاون مع الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، وكذا إنشاء وحدة التغويز اللاهوائي التجريبية بمركز أطسا بمحافظة الفيوم.