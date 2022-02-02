: لجنة أوبك+ لم تناقش زيادة بأكثر من 400 ألف برميل

نقلت وكالة “” عن مصادر لم تسمها اليوم الثلاثاء أن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ تنهي اجتماعها، ولم تناقش زيادة بأكثر من 400 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط بدءا من مارس المقبل.

توقع بنك الاستثمار جولدمان ساكس، أن تعلن أوبك+ عن زيادة أكبر من المتوقع في الإنتاج، مع ارتفاع أسعار نفط برنت إلى حوالي 90 دولارا للبرميل.

وقال البنك إن نتيجة اجتماع الأربعاء لا تزال “متوازنة بالتساوي” بين زيادة قدرها 400 ألف برميل يوميا لشهر مارس وزيادة أكبر.

وكتب محللو جولدمان ساكس في تقرير: “نرى إمكانية متزايدة لتكثيف أسرع في هذا الاجتماع، بالنظر إلى وتيرة الارتفاع الأخير والضغط المحتمل من الدول المستوردة”.

وتابعوا: “قد تكون مجموعة المنتجين أكثر قلقا من التحول المتشدد للبنك المركزي الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وعائدات النفط في وقت لاحق من هذا العام”.

وأفاد محللو البنك بأن مثل هذه الخطوة من قبل أوبك+ ستؤدي إلى موجة قصيرة المدى لأسعار النفط الخام ولن تغير وجهة نظر البنك الصعودية.