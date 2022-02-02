مال وأعمال

الذهب يعاود الارتفاع فوق 1800 دولار مع زيادة الطلب…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

وكالات – ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فوق مستوى 1800 دولار، مع زيادة الطلب الاستثماري، بالتزامن مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

predco_adv_2021

وبحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.31% إلى 1802.10 دولار للأونصة.

Edita2021

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1806.50 دولار.

وارتفعت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس.

FNG2021

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أسبوع واحد وهو ما ساعد المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.6% إلى 23.01 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 2.2% إلى 1040.88 دولار للأونصة.

وراتفع البلاديوم 1.2%إلى 2377.74 دولار.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يعاود الارتفاع فوق 1800 دولار مع زيادة الطلب… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا