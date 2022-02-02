الذهب يعاود الارتفاع فوق 1800 دولار مع زيادة الطلب…

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وكالات – ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فوق مستوى 1800 دولار، مع زيادة الطلب الاستثماري، بالتزامن مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة.
وبحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.31% إلى 1802.10 دولار للأونصة.
وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1806.50 دولار.
وارتفعت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس.
وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أسبوع واحد وهو ما ساعد المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.6% إلى 23.01 دولار للأونصة.
وارتفع البلاتين 2.2% إلى 1040.88 دولار للأونصة.
وراتفع البلاديوم 1.2%إلى 2377.74 دولار.
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