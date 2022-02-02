: اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ تخفض توقعاتها لفائض…

– أظهر تقرير أعدته اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ توقعها أن يصل مجمل فائض المعروض من النفط في 2022 إلى 1.3 مليون برميل يوميا، بانخفاض طفيف من توقعاتها السابقة البالغة 1.4 مليون برميل يوميا.

واجتمعت اللجنة اليوم الثلاثاء قبيل اجتماع وزاري غدا الأربعاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، والذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+.

وأبقت اللجنة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2022 دون تغيير عند 4.2 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يرتفع إلى مستويات ما قبل الجائحة في النصف الثاني من العام.

وأبرزت اللجنة أيضا مخاطر أخرى على تعافي سوق النفط، مشيرة إلى تقلبات أسواق السلع الأولية، وضغوط على طاقة إنتاج الخام ناتجة عن ضعف الاستثمار، والتحدي المتمثل في ارتفاع مستويات الدين السيادي في كثير من المناطق، والمخاطر الجيوسياسية.

وأبلغت خمسة مصادر في أوبك+ اليوم أنهم يتوقعون أن يوافق الاجتماع الوزاري غدا الأربعاء على المضي قدما في زيادة مزمعة قدرها 400 ألف برميل يوميا في مارس آذار، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.

وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة إنه توجد فرصة لزيادة أسرع في إنتاج أوبك+ بالنظر إلى وتيرة صعود السوق مؤخرا.