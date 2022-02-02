- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أ ف ب – أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية أنها استأنفت رحلاتها بطائرات “بوينج 737 ماكس” بعد ثلاث سنوات من تحطم إحدى طائراتها خارج العاصمة مما أسفر عن مقتل 157 شخصا.
وقالت الشركة إن بين ركاب رحلة اليوم مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الطيران تيوولد جيبلايماريام أنه “تماشيا مع التزامنا المعلن في البداية بأن نصبح من بين آخر شركات الطيران التي تعيد بوينج 737 ماكس، فقد استغرقنا وقتا كافيا لمراقبة أعمال تعديل التصميم وأكثر من 20 شهرا من عملية إعادة الترخيص كما تأكدنا من أن الطيارين والمهندسين وفنيي الطائرات وطاقم المقصورة لدينا واثقون من سلامة الأسطول”.
وقامت “ماكس 737” بأكثر من 349 رحلة تجارية منذ استئناف عملياتها قبل عام. والخطوط الجوية الإثيوبية لديها أربع طائرات في أسطولها و25 طائرة تحت الطلب.
قبلت “بوينج” المسؤولية عن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302 التي فقدت السيطرة عليها بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أديس أبابا بولي الدولي. سقطت الطائرة بمقدمتها في منطقة جرداء من الأرض على بعد حوالي 65 كيلومترا من أديس أبابا. ولم يكن هناك ناجون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطوط الجوية الإثيوبية تستأنف رحلات طائرات بوينج 737 ماكس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.