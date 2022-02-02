مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات يرتفع 2.5% خلال ديسمبر

_ أظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإمارتي صدرت اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات صعد 2.5% في ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

وارتفع قطاع المواد الغذائية والمشروبات بالمؤشر 3.71% في ديسمبر مقارنة مع الفترة نفسها العام السابق.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.02% على أساس شهري في ديسمبر.

وقال البنك المركزي المصري الإماراتي في تقريره الفصلي عن الاقتصاد إن معدل التضخم أصبح إيجابيا في الربع الرابع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وطلب المستهلكين.