مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات يرتفع 2.5% خلال ديسمبر

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_ أظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإمارتي صدرت اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات صعد 2.5% في ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وارتفع قطاع المواد الغذائية والمشروبات بالمؤشر 3.71% في ديسمبر مقارنة مع الفترة نفسها العام السابق.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.02% على أساس شهري في ديسمبر.
وقال البنك المركزي المصري الإماراتي في تقريره الفصلي عن الاقتصاد إن معدل التضخم أصبح إيجابيا في الربع الرابع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وطلب المستهلكين.
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