صادرات مصر البترولية تقفز 84% إلى 12.9 مليار دولار خلال 2021

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن صادرات قطاع البترول ارتفعت خلال العام الماضي 2021 بنسبة 84.28% لتصل إلى 12.9 مليار دولار مقابل 7 مليار دولار خلال عام 2020.

وأضاف الملا لرويترز، أن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال قفزت خلال عام 2021، بنسبة 550%، لتحقق 3.9 مليار دولار ، مقابل 600 مليون دولار خلال عام 2020.

وزادت صادرات مصر من الزيت الخام خلال العام الماضى بنسبة 32%، لتصل إلى 3.3 مليار دولار ، مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2020.

وقال الملا ، إن صادرات مصر من المنتجات البترولية والبتروكيماوية ارتفعت خلال عام 2021، بنسبة 42.5%، لتصل إلى 5.7 مليار دولار ، مقابل 4 مليارات دولار خلال عام 2020.

وكان الملا، قد صرح لرويترز، في ديسمبر الماضى، أن مصر تصدر نحو 1.6 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي عبر محطتي الإسالة اللاتى تمتلكهم مصر.

وأضاف الوزير في مقابلة مع في ديسمبر الماضي، ” وحدات الإسالة تعمل بكامل طاقتها الأن، حيث نسعى لتعظيم صادرتنا من الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع أسعار الغاز العالمية”

جدير بالذكر أن مصر تمتلك محطتان لإسالة الغاز بإدكو ودمياط وتقوم بتصدير الغاز الطبيعي المسال من خلالهما.