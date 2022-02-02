التضخم في منطقة اليورو يقفز لأعلى مستوى له على الإطلاق إلى…

وكالات _ صدرت بيانات التضخم في منطقة اليورو وسجلت ارتفاعًا قويًا، مما قد يدفع البنك المركزي المصري الأوروبي إلى التخلي عن سياسته والبدء في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم ووتيرة الارتفاع القوية.

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وسجلت مؤشرات أسعار المستهلكين على أساس سنوي صعودًا بنسبة 5.1% مرتفعة عن 5% في ديسمبر 2021 الماضي وصادمة بالنسبة للتوقعات التي قالت أن التضخم سيتوقف عن 4.4%.

أما بالسنبة لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 2.3% على أساس سنوي.

ويعتبر هذا المعدل هو الأعلى على الإطلاق.

ويذكر أن البنك المركزي المصري الأوروبي قد ذكر في وقت سابق أنه لا ينوي أن يغيّر من خطته الاقتصادية أو يقوم برفع الفائدة في أي وقت قريب من عام 2022.