تركيا ترفع أسعار المواد البترولية رغم مستويات التضخم…

وكالات _ بينما يترقب الجميع بيانات التضخم التركي خلال شهر يناير الماضي والتي من المتوقع أن تسجل مستويات قياسية جديدة قد تكون الأعلى في تاريخ بلاد الأناضول. قررت السلطات التركية رفع أسعار المواد البترولية.

وأعلنت نقابة أصحاب محطات الإمداد بالطاقة والبترول والغاز الطبيعي EPGİS، عن رفع أسعار البترول في تركيا .

وقالت نقابة EPGİS، في بيان، أن سعر البنزين سيرتفع بمعدل 39 كورونا للتر الواحد، فيما سيرتفع سعر لتر الديزل بقيمة 32 كورونا .

وأضافت أن الأسعار الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأربعاء 2022.

وفقًا لجمعية أصحاب العمل في محطات إمداد الغاز والبترول للطاقة (EPGİS)، فقد تم زيادة أسعار الوقود 79 مرة إجمالاً، و33 مرة للبنزين، و28 مرة للديزل و18 مرة لغاز البترول المسال .

ومع ذلك، وفقًا للمعلومات التي قدمتها النقابة، تم تحديد حصص الموزعين والتجار في الوقود بدقة. وعليه فإن الحصة المتبقية في المحطات لا تتغير مهما كان سعر الوقود والمحطات تفقد 45.37 كورنا للتر .