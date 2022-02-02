ميزان المدفوعات.. إيرادات السياحة تقفز إلى 2.8 مليار دولار…

باره عريان _ قال البنك المركزي المصري المصري، إن إيرادات السياحة ارتفعت بنحو 2 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/2022، مسجلة نحو 2.8 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.

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وأشار المركزي، في بيان ميزان المدفوعات، إلى أن التحسن في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية حد من عجز الحساب الجاري والذي سجل 4 مليارات دولار في الربع الأول، نتيجة لارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي إلى 11 مليار دولار.

وحققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2021 فائضا كليا بلغ 311.4 دولار، مقارنة بعجز بلغ 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأكد المركزي المصري، أن ذلك يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تواجه الاقتصاد العالمي.