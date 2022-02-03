نيفين جامع: مراجعة شاملة لمنظومة المواصفات القياسية للمنتجات

دوت الخليج – أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تنفيذ عدد من الإجراءات للارتقاء بجودة المنتجات بشكل عام في السوق المصرية.

ونوهت جامع، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأنه سيتم تطبيق عدد من الاشتراطات التي من شأنها أن تضمن جودة المنتجات الواردة إلى السوق المصرية.

ولفتت إلى اتخاذ بعض الإجراءات، منها: صدور قرار وزاري باشتراط عدد من المعايير الواجب توافرها في المركبات، منها توافر عوامل الحماية بالسيارة، وكذا توافر قطع الغيار ومراكز الصيانة المعتمدة لتلك المركبات، وذلك بما يحفظ الأمن والسلامة لمستخدميها.

وأوضحت جامع أن ذلك يتم في ضوء زيادة حجم الصادرات، والسعي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة، من خلال التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية.

ونوهت الوزيرة بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة المواصفات القياسية للمنتجات، خاصة الواردة إلينا من الخارج، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية والمواصفات القياسية سواء للواردات أو الصادرات؛ بما يضمن جودة المنتجات.

وأضاف: “إلى جانب المساهمة في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع الصناعة المصرية على الالتزام بالمواصفات القياسية للإنتاج بهدف التصدير، بما يساعد في زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق”.

وتابعت الوزيرة أن الإجراءات تتضمن أيضا تقديم الدعم الفني من خلال مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية لمختلف المصنعين لزيادة المنتجات المعتمدة على الطاقة النظيفة، واستخدام المنتجات الخضراء؛ سعيا للارتقاء بمنظومة التصنيع والإنتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية، وفتح المزيد من الأسواق.