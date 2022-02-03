المتحدث باسم الصحة: 99% من وفيات كورونا لغير الملقحين

أ ش أ – قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لا تقارير تشير إلى أن لقاحات كورونا غير فاعلة ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن معدل انتشار متحور كورونا أوميكرون أضعف بنسبة 3%.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، خلال اتصال هاتفي مع قناة “صدي البلد” الفضائية لبرنامج “صالة التحرير”، مساء اليوم الأربعاء، إن “اللقاحات تعطي الجسم مناعة؛ لذلك ننصح المواطنين بالحصول عليها”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن 93% من مصابي كورونا الذين يدخلون المستشفيات لم يحصلوا على اللقاح، كما أن 99% من حالات الوفاة بسبب كورونا لغير الملقحين أيضا.

وأكد عبد الغفار أن الحكومة أعطت للمواطنين 63 مليون جرعة من لقاح كورونا، علما بأن هناك 43% من الفئات المستهدفة حصلت على اللقاح، ونسعى للوصول إلى 70 % في النصف الثانى من هذا العام.

وأشار إلى أن قرارات الحكومة شملت تخفيض سعر تحليل PCR إلى 650 جنيها للمصريين، و750 للأجانب، وتحليل رابيد 175 جنيها بدلا من 300 جنيه؛ وذلك للتخفيف عن المواطنين.