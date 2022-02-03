مال وأعمال

انخفاض مخزونات النفط الأمريكية مليون برميل خلال أسبوع

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– قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات كل من النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، في حين زاد مخزون البنزين.

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وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام تراجعت بمقدار مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 28 يناير إلى 415.14 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته والتي أشارت إلى زيادة قدرها 1.5 مليون برميل.

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وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 2.1 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 250 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تزيد 1.6 مليون برميل. ووصلت مخزونات البنزين إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2021.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.4 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 122.7 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

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وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع بمقدار 1.27 مليون برميل يوميا إلى 4.71 مليون برميل يوميا.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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