تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى أدنى مستوى له منذ…

سي ان بي سي _ تراجع مؤشر مديري المشتريات PMI في السعودية و الصادر من IHS Markit إلى 53.2 نقطة في يناير من 53.9 نقطة في ديسمبر، ليسجل أدنى مستوى له من 15 شهراً.

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هذا وأدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى زيادة حالة التردد بين الشركات والعملاء، الأمر الذي أسفر عن أضعف نمو للأعمال الجديدة منذ أكتوبر 2020.

وتعرقلت معدلات الطلب بين الشركات غير المنتجة للنفط بسبب الارتفاع السريع في حالات كورونا المرتبطة بأوميكرون، حيث انخفض معدل نمو الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي.