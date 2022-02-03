التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوى له منذ 20 عاما إلى 48.7%

وكالات _ قفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 48.69% في يناير الماضي من 36.08% خلال ديسمبر، مقابل توقعات عند 46.68%.

ويعتبر هذا المعدل هو الأعلى منذ يونيو 2002، إذ بلغ معدل التضخم في تلك الفترة 46.2%.

وعلى أساس شهري، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين 11.1% في ديسمبر مقابل توقعات عند 9.8%.

وتراجعت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الخميس، في حدود 0.63% مقابل الدولار نزولا إلى مستويات 13.55 ليرة دولار.