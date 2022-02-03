مال وأعمال

التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوى له منذ 20 عاما إلى 48.7%

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وكالات _ قفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 48.69% في يناير الماضي من 36.08% خلال ديسمبر، مقابل توقعات عند 46.68%.

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ويعتبر هذا المعدل هو الأعلى منذ يونيو 2002، إذ بلغ معدل التضخم في تلك الفترة 46.2%.

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وعلى أساس شهري، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين 11.1% في ديسمبر مقابل توقعات عند 9.8%.

وتراجعت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الخميس، في حدود 0.63% مقابل الدولار نزولا إلى مستويات 13.55 ليرة دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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