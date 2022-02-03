مؤشر مديري المشتريات في مصر يتراجع إلى 47.9 نقطة خلال يناير

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سي ان بي سي _ تراجع مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن IHS Markit لمصر إلى 47.9 نقطة خلال يناير من 49 نقطة خلال ديسمبر، ليسجل المؤشر أدنى مستوى منذ ابريل 2021، وجاءت هذه القراءة أيضاً أقل من متوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة.
هذا وانخفض نشاط التوظيف والشراء، حيث عانت الشركات من ارتفاع حاد آخر في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
ومع ذلك، ارتفعت أسعار الإنتاج بأضعف وتيرة في 6 أشهر في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على مبيعات العملاء.
وأدت التطلعات نحو تحقيق نمو قوي في عام 2022 إلى انتعاش في توقعات الإنتاج المستقبلي للشهر الثاني على التوالي.
هذا وأدى انخفاض المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات في شهر يناير، حيث أشار أول مؤشر إلى أكبر انخفاض في النشاط غير المنتج للنفط منذ شهر يونيو 2020.
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