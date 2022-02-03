وزير المالية: استطعنا تحويل التحديات إلى فرص واعدة للاستثمار…

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لولا الاستقرار السياسي والأمني في مصر، الذى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إرساء دعائمه، في ظل منطقة مضطربة تعاني أزمات سياسية، واضطرابات أمنية ما نجحنا فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تحقق التقدم الاقتصادي، وما صمدنا في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» وتجاوز أزمة «الأسواق الناشئة».

بنية تحتية قوية ومحفزة للقطاع الخاص.. من أجل توسيع النشاط الاقتصادي

وأشار إلى القدرة على التعامل المرن في مواجهة التقلبات والتحديات الاقتصادية التى تشهدها أسواق المال العالمية، على نحو يحظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، ويتجلى فى مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

ولفت إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع المستمر فى المشروعات التنموية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

كنا نُعاني من أزمة في الكهرباء والغاز الطبيعي.. والآن لدينا فوائض للتصدير

أضاف الوزير، في لقائه مع مصطفى غالب محافظ البنك المركزي المصري العراقي، والوفد المرافق له، أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، واستطعنا تحويل التحديات إلى فرص واعدة للاستثمار، والتنمية الشاملة، ترتكز على بنية تحتية قوية محفزة للقطاع الخاص، وقادرة على الوفاء بمتطلبات المشروعات الاستثمارية.

ونوه إلى أنها توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، وتطوير وإنشاء شبكة طرق وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتوفر العملة الصعبة أيضًا، والأمن والاستقرار، والأراضي المرَّفقة، على نحو يؤدى إلى توسيع النشاط الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أننا كنا نُعاني من أزمة في الكهرباء والغاز الطبيعي، والآن أصبح لدينا فوائض للتصدير.

تغطية صحية شاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.. خلال 10 سنوات

أشار وزير المالية، إلى أنه سيتم الانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات خلال 10 سنوات، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ بما يُسهم في إرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الوطن؛ على نحو يحميهم من مخاطر الأمراض والعبء المادي والنفسي المصاحب لارتفاع النفقات الصحية المباشرة التي يتحملها الفرد.

وأكد معيط، استعداد الجانب المصري لنقل خبراته فى مجالات الإصلاح الاقتصادي إلى دولة العراق الشقيقة، قائلا: «طلبات الأشقاء أوامر.. مصيرنا ومستقبلنا واحد».. وأضاف أن مصر والعراق يُمثلان عمقًا استراتيجيًا لبعضهما البعض، مُثمنًا ما يمتلكه العراق من ثروات بشرية قدمت إسهامات معرفية فى العديد من المجالات.

محافظ البنك المركزى العراقي: كل التقدير لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

وأشاد محافظ البنك المركزي المصري العراقي، بالنهضة غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى شتى المجالات، وأبدى إعجابه البالغ بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأكد أن العراق يعتز بعلاقاته الأخوية مع مصر.. وقال إن الاقتصاد العراقي نجح فى تجاوز مرحلة صعبة ونسعى حاليًا لجذب وتشجيع الاستثمار، وتطوير دور القطاع الخاص، موجهًا الدعوة لوزير المالية لزيارة بغداد للمزيد من التباحث بين الجانبين حول تعزيز مختلف أوجه التعاون المشترك.