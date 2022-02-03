نوفاك: قرار أوبك+ سيسمح لروسيا باستعادة معظم إنتاجها النفطي

روسيا اليوم _ أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن قرار “أوبك+” بزيادة الإنتاج الشهر القادم بواقع 400 ألف برميل يوميا سيسمح لروسيا باستعادة الإنتاج بنسبة 90% من مستواه قبل الجائحة.

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وقال المسؤول الروسي، في مقابلة مع قناة “روسيا 24” التلفزيونية: “قرر مؤتمرنا (مجموعة أوبك+) زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا في مارس 2022، بالنسبة لروسيا، هذا يعني أنه في الشهر القادم سنتمكن مرة أخرى من زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا، أي ستستعيد روسيا إنتاجها بنسبة 90% من مستوى الخفض الذي تم خلال الجائحة”.

وأشار نوفاك إلى أن روسيا خفضت إنتاجها النفطي في مايو 2020 إلى مليوني برميل يوميا، ومع مراعاة القرار، الذي تم اتخاذه أمس، سيصل إنتاج روسيا في مارس المقبل إلى 1.8 مليون برميل يوميا.

وأضاف، أن دول مجموعة “أوبك+” وروسيا ستواصل إظهار مستوى عال من تنفيذ اتفاقية خفض إنتاج النفط.

ووافق وزراء دول مجموعة “أوبك+”، خلال اجتماعهم أمس، على زيادة إنتاج النفط للمجموعة في مارس المقبل بواقع 400 ألف برميل يوميا.

وتجتمع دول مجموعة “أوبك+” بشكل شهري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على الخطة إذا دعت الحاجة.

والاجتماع المقبل ستعقده دول مجموعة “أوبك+” في 2 مارس 2022 لبحث الأوضاع المستجدة في سوق النفط العالمية.