مال وأعمال

فينترسال ديا الألمانية تتنازل عن ملكيتها في امتياز خليج…

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– قالت شركة فينترسال ديا الألمانية في بيان اليوم الخميس، إنها تنازلت عن ملكيتها في امتياز خليج السويس ونقلت ملكية أسهمها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بعد 38 عاما من الإنتاج.

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وأضافت الشركة الألمانية في بيان، أن نقل ملكية الأسهم دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير 2022، مضيفة أن الخطوة تأتي في إطار خطة للتركيز على إنتاج الغاز الطبيعي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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