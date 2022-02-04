فينترسال ديا الألمانية تتنازل عن ملكيتها في امتياز خليج…

– قالت شركة فينترسال ديا الألمانية في بيان اليوم الخميس، إنها تنازلت عن ملكيتها في امتياز خليج السويس ونقلت ملكية أسهمها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بعد 38 عاما من الإنتاج.

وأضافت الشركة الألمانية في بيان، أن نقل ملكية الأسهم دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير 2022، مضيفة أن الخطوة تأتي في إطار خطة للتركيز على إنتاج الغاز الطبيعي.