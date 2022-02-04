العناني يجتمع مع لجنة استعدادات قطاع السياحة لاستقبال ضيوف…

اجتمع، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع أعضاء لجنة استعدادات قطاع السياحة لاستقبال ضيوف مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ” COP27، بمدينة شرم الشيخ هذا العام، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، وقد شارك في الحضور الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب.

وجاء هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات المستمرة التي يعقدها الوزير مع اللجنة للوقوف على مستجدات الاستعدادات السياحية لاستضافة هذا الحدث الهام والتأكد من جاهزية المنشآت الفندقية والسياحية في شرم الشيخ وكذلك اتخاذ ما يلزم من أعمال بما يساهم في إخراج هذا المؤتمر بأفضل مستوى وبالصورة التي تُظهر مدينة شرم الشيخ في أبهى صورها وتعكس المقومات والإمكانات السياحية لها.

و خلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة تخصيص الطاقة الاستيعابية المناسبة لاستقبال الفناق للضيوف والوفود المشاركة في هذا المؤتمر، كما تم استعراض استعدادات غرفة المنشآت الفندقية نحو البدء الي التحول الأخضر حيث أن هناك 16 منشأة فندقية قامت بالتقدم للغرفة للتحول إلى الأخضر وذلك منذ صدور القرار الوزاري الخاص بالتزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، في نهاية شهر يناير الماضي.

كما ناقش الاجتماع أهمية العمل على قيام كافة المنشآت الفندقية علي مستوي الجمهورية برفع كفاءة خدمة الإنترنت بها واستخدام شبكة فائقة السرعة و لاسيما تلك الموجودة بمدينة شرم الشيخ استعدادا للمؤتمر، بالإضافة الى مناقشة ما سيتم تنظيمه للضيوف من زيارات سياحية ورحلات بحرية على هامش المؤتمر داخل مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن السياحية مثل دهب وسانت كاترين والقاهرة والأقصر وأسوان وأبو سمبل وغيرها، لتعريف هؤلاء الضيوف بالمقومات والمنتجات السياحية المتنوعة للمقصد السياحي المصري مع تضمين زيارات لمشروعات صديقة للبيئة.